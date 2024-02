First Hawaiian Aktie: Nächster Hammer kommt!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die First Hawaiian-Aktie ist in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. An zwei Tagen gab es positive Diskussionen, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die Bewertungen der Analysten zeigen, dass es im letzten Jahr 0 positive, 1 neutrale und 1 negative Einschätzung gab, was zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating führt. Es gab keine Aktualisierungen im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 23 USD, was einem potenziellen Anstieg von 10,15 Prozent vom letzten Schlusskurs (20,88 USD) entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von First Hawaiian liegt derzeit bei 11,38, was 65 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 32. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf Basis des KGV erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage bei 19,53 USD lag, während der Schlusskurs des letzten Handelstages bei 20,88 USD (+6,91 Prozent Unterschied) lag. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 21,89 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis führt. Insgesamt erhält First Hawaiian somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.