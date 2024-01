First Hawaiian Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Der Aktienkurs von First Hawaiian verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -13,75 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um 1,51 Prozent, was zu einer Underperformance von -15,26 Prozent für First Hawaiian führte. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine durchschnittliche Rendite von 10,38 Prozent im letzten Jahr, wobei First Hawaiian um 24,13 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der First Hawaiian-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überkauft ist, mit einem aktuellen Wert von 81 für die letzten 7 Tage. Daher erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 0 Mal die Einschätzung "Gut", 1 Mal "Neutral" und 1 Mal "Schlecht" für First Hawaiian vergeben, was langfristig zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Keine neuen Analystenupdates liegen für den letzten Monat vor. Die Analysten prognostizieren eine Kursentwicklung von 5,75 Prozent und ein mittleres Kursziel von 23 USD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von First Hawaiian ist ein wichtiger Stimmungsindikator und zeigt, dass sowohl positive als auch negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Insgesamt führt dies zu einer "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.