First Hawaiian Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Die Dividendenpolitik der First Hawaiian-Aktie wird derzeit als "schlecht" eingestuft, da das Unternehmen niedrigere Dividenden ausschüttet als der Durchschnitt der Branche Handelsbanken. Der Unterschied beträgt 132,73 Prozentpunkte (5,77 % gegenüber 138,51 %).

Die Anlegerstimmung gegenüber First Hawaiian war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Laut einer Analyse in den sozialen Medien gab es insgesamt acht positive und drei negative Tage. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält First Hawaiian eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Relative Strength-Index (RSI) einen neutralen Wert von 40,32, was zu einer insgesamt "Guten" Einschätzung führt. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, liegt bei 25,11, was ebenfalls auf eine positive Bewertung hinweist.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der First Hawaiian verläuft aktuell bei 19,16 USD, während der Aktienkurs bei 22,96 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Einschätzung der Aktie. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 19,75 USD, was ebenfalls ein positives Signal für die First Hawaiian-Aktie darstellt. Auf Basis dieser technischen Analyse wird die Gesamteinschätzung als "Gut" bewertet.