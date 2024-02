First Guaranty Bancshares Aktie: Das war ja klar …

Die Aktie der First Guaranty Bancshares wurde in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt zu einem Schlusskurs von 11,56 USD gehandelt. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 11,28 USD, was einem Unterschied von -2,42 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 11,56 USD wurde mit einem ähnlichen Unterschied von -2,42 Prozent bewertet, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in sozialen Medien über First Guaranty Bancshares deuten auf überwiegend positive Einschätzungen und Stimmungen hin. In den vergangenen Wochen wurden vor allem positive Themen rund um die Aktie angesprochen. Insgesamt wird das Unternehmen daher als "Gut" eingestuft.

Die Dividendenrendite für First Guaranty Bancshares beträgt aktuell 5 Prozent, was über dem Durchschnitt von 3,46 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von First Guaranty Bancshares als neutral eingestuft. Der RSI7 beträgt 53,99 und der RSI25 liegt bei 54,33, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.