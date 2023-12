First Guaranty Bancshares Aktie: Das ist Wahnsinn!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die First Guaranty Bancshares-Aktie beträgt aktuell 9, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und ein "Gut"-Rating ergibt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 28,55, was ebenfalls auf eine Überverkaufssituation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für First Guaranty Bancshares in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der First Guaranty Bancshares auf 12,27 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 11,95 USD hat. Die Distanz zum GD200 beträgt -2,61 Prozent, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 10,23 USD, was zu einer Bewertung "Gut" führt. Die Gesamtnote lautet daher "Gut".

Im Branchenvergleich des Aktienkurses liegt First Guaranty Bancshares mit einer Rendite von -55,65 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem "Finanzen"-Sektor um mehr als 63 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche liegt die Rendite deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.