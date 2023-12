First Guaranty Bancshares Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Beziehung. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für First Guaranty Bancshares. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 69,31 Punkte, was bedeutet, dass First Guaranty Bancshares derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 39,7, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei First Guaranty Bancshares derzeit 5, was eine negative Differenz von -132,65 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" ergibt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von First Guaranty Bancshares daher als "Schlecht".

Bezüglich des Sentiments und Buzz um die Aktien haben wir die Stimmungslage unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für First Guaranty Bancshares war jedoch negativ, was zu einem "Schlecht"-Rating in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die technische Analyse betrachten wir den gleitenden Durchschnitt auf 50- und 200-Tages-Basis. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 12,11 USD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs deutlich darunter liegt. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 10,28 USD, und der letzte Schlusskurs liegt über diesem Wert, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird First Guaranty Bancshares auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.