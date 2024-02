First Graphene Aktie: Der weitere Knall!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf First Graphene ist insgesamt sehr positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Foren hervorgeht. Dies spiegelt sich in den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen wider, die wir analysiert haben, um einen zusätzlichen Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen behandelt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Anlegerstimmung.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Indikator für den Trend eines Wertpapiers betrachtet. Dabei wird sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt berücksichtigt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die First Graphene-Aktie liegt aktuell bei 0,07 AUD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,061 AUD liegt, was einer Abweichung von -12,86 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse erhält First Graphene somit eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 0,07 AUD liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält First Graphene somit auf Basis der trendfolgenden Indikatoren eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt ein zunehmend schlechteres Bild der Stimmungslage unter den Anlegern im vergangenen Monat. Auch die Intensität der Diskussionen hat abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die First Graphene-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die First Graphene-Aktie liegt bei 54, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt mit einem Wert von 53,54 eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für First Graphene.