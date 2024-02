First Graphene Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. In Bezug auf die First Graphene-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 72, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils neutral, mit einigen positiven Diskussionen in den letzten ein bis zwei Tagen. Die Redaktion bewertet die Aktie daher mit einem "Gut" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

In den letzten Wochen konnte bei First Graphene eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigte eine Tendenz zu besonders negativen Themen, weshalb dieses Kriterium mit "Schlecht" bewertet wird. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den sozialen Medien nahm ebenfalls ab, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher für diese Stufe ein "Schlecht".

Die charttechnische Entwicklung der First Graphene-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,07 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,059 AUD deutlich darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein ähnlicher Schlusskurs und somit eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.