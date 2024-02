First Graphene Aktie: Ist das wirklich wahr?

Das Unternehmen First Graphene wird hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum beobachtet. In den vergangenen Monaten zeigte die Aktie jedoch nur wenig Aktivität, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Wertung führt.

Bei der Anwendung des Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis ergibt sich, dass die Aktie von First Graphene momentan weder "überkauft" noch "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 63,64 Punkte, während der 25-Tage-RSI bei 54,18 Punkten liegt. Daher wird die Aktie in beiden Fällen als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In der technischen Analyse ergibt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs (GD) der First Graphene derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 0,07 AUD, während der Kurs der Aktie bei 0,06 AUD liegt, was einer Abweichung von -14,29 Prozent entspricht. Der GD50 liegt bei 0,06 AUD, was einer Abweichung von 0 Prozent entspricht und die Aktie daher als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für First Graphene.