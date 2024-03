First Graphene Aktie: Alles unter Kontrolle?

Die technische Analyse von First Graphene zeigt gemischte Bewertungen auf Basis trendfolgender Indikatoren. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,07 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,058 AUD deutlich darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt bei 0,06 AUD, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der 7-Tage-RSI liegt bei 66,67 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der 25-Tage-RSI von 61,9 bestätigt ebenfalls das "Neutral"-Rating für First Graphene.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt sich eine überwiegend positive Einstellung in den sozialen Medien, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Insgesamt erhält First Graphene aufgrund der gemischten Signale und Bewertungen eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse und der Anlegerstimmung.