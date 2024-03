First Foundation Aktie: Der nächste große Wurf!

Der Aktienkurs von First Foundation hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,9 Prozent erzielt, was 14,66 Prozent unter dem Durchschnitt von 12,77 Prozent im Finanzsektor liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite von 4,62 Prozent bei Wertpapieren aus der Branche "Handelsbanken" liegt First Foundation aktuell um 6,52 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Fundamentaldaten wird First Foundation im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 26,18, was einem Abstand von 81 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 134,9 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Hinsichtlich der Dividende schüttet First Foundation eine Dividendenrendite von 0,39 % aus, was 137,93 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt der Branche Handelsbanken ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien hauptsächlich positive Meinungen zur Aktie von First Foundation veröffentlicht wurden. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um First Foundation, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".