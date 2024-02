First Foundation Aktie: Das darf nicht passieren!

Die First Foundation-Aktie wird in verschiedenen Kategorien bewertet, um Anlegern eine fundierte Einschätzung zu ermöglichen. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0,39 Prozent, was 138,77 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 139,16 liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 37,63 deutlich teurer ist als der Branchendurchschnitt von 16,57. Dies führt zu einer Überbewertung der Aktie und einer Einstufung als "Schlecht"-Empfehlung.

Bei der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der First Foundation-Aktie bei 6,49 USD verortet, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Allerdings liegt der Aktienkurs mit 8,3 USD um +27,89 Prozent darüber. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt sich ein "Schlecht"-Signal aufgrund einer Differenz von -6,85 Prozent. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Bezüglich des Branchenvergleichs der Aktienkurse ergibt sich eine Performance von -34,01 Prozent in den letzten 12 Monaten, verglichen mit einem Durchschnittsrückgang von -0,3 Prozent in der "Handelsbanken"-Branche. Dies führt zu einer Underperformance von -33,71 Prozent im Branchenvergleich für First Foundation. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor ergibt sich eine Unterperformance von 151687,85 Prozent unter dem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die First Foundation-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Die verschiedenen Analysen zeigen, dass die First Foundation-Aktie in mehreren Bereichen negativ bewertet wird und Anleger sollten diese Einschätzungen bei ihren Entscheidungen berücksichtigen.