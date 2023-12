First Farms A/S Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Firstfarms A- derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 78,65 DKK, während der Aktienkurs bei 68,8 DKK liegt, was einer Abweichung von -12,52 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt 70,38 DKK, was einer Abweichung von -2,24 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating.

Bezüglich des Sentiments und des Buzzes ist die Diskussionsintensität im Netz durchschnittlich, wodurch die Einschätzung für diesen Faktor auf "Neutral" lautet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Auch die weichen Faktoren, wie die Stimmung der Anleger, spielen eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Die Analyse der sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren vor allem neutral. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Firstfarms A- liegt bei 43,59 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25 schwankt weniger stark, liegt jedoch ebenfalls im neutralen Bereich bei 54,4 Punkten. Insgesamt erhält das Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

