First Farms A/S Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der RSI von Firstfarms A- beträgt 28, was einer Bewertung als "Gut" entspricht. Der RSI25 liegt bei 50,41, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Zusammen ergibt sich somit ein Gesamtrating von "Gut" für die Aktie.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten spielen auch weiche Faktoren wie Stimmung eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Die Diskussionsintensität über Firstfarms A- im Netz war in den vergangenen Monaten durchschnittlich, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Firstfarms A- daher als "Neutral" bewertet.

Die Analyse der Kommentare auf sozialen Plattformen ergab, dass die Stimmung neutral war und die diskutierten Themen ebenfalls neutral waren. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Firstfarms A--Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 77,78 DKK angegeben. Der letzte Schlusskurs von 69,8 DKK weicht davon um -10,26 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 69,48 DKK, was nahe am letzten Schlusskurs (+0,46 Prozent) liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für die Firstfarms A--Aktie basierend auf der einfachen Charttechnik.