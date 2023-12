First Farms A/S Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Maßstab für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Firstfarms A-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 44, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 58,1 liegt. Auch hier zeigt sich, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI-Bewertung nach ergibt sich daher insgesamt ein "Neutral"-Rating für Firstfarms A-.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde über Firstfarms A- in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt, mit vereinzelten positiven Themen in den letzten ein bis zwei Tagen, was der Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung einbringt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 79,31 DKK liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 67,8 DKK, was einem Unterschied von -14,51 Prozent entspricht und daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 71,06 DKK nahe am letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis führt. Somit erhält die Firstfarms A-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt unsere Analyse, dass sich die Stimmung in Bezug auf Firstfarms A- in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung auf allen analysierten Stufen.