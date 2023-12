First Farmers Aktie: Der nächste starke Knaller!

Die First Farmers-Aktie hat in den letzten Tagen eine positive Entwicklung verzeichnet. Mit einem Kurs von 80 USD liegt sie derzeit 26,48 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 sogar +27,9 Prozent, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Somit wird die Aktie insgesamt charttechnisch als positiv bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 14,56 Punkten, was darauf hinweist, dass die First Farmers-Aktie überverkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 10,17 im überverkauften Bereich. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für beide RSI-Berechnungen.

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien ist überwiegend positiv gegenüber First Farmers. Es gab in den letzten Tagen fünf positive und zwei negative Tage, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält First Farmers eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Dividende liegt First Farmers mit einer Ausschüttung von 3,06 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsbanken (138,51 %) niedriger und erhält daher die Einstufung "Schlecht".

Insgesamt wird die First Farmers-Aktie charttechnisch und in Bezug auf die Anlegerstimmung als positiv bewertet, während die Dividendenentwicklung als weniger vorteilhaft eingestuft wird.