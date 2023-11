First Farmers Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Wenn wir den RSI für First Farmers betrachten, sehen wir, dass der 7-Tage-RSI derzeit bei 0 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass First Farmers derzeit überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass First Farmers überverkauft ist, mit einem Wert von 0, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Im Hinblick auf die Dividende weist First Farmers derzeit eine Dividendenrendite von 3,06 % auf. Dies ist niedriger als der Branchendurchschnitt von 5334,2 %. Mit einer Differenz von 5331,15 Prozentpunkten wird dies als "Schlecht" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen wurde als neutral bewertet, da hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmung der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen blieb ebenfalls unverändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt erhält die First Farmers-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.