First Farmers Aktie: Jetzt ist alles möglich

Der Relative Strength Index (RSI) für die First Farmers-Aktie liegt bei 92,11 und deutet auf eine überkaufte Situation hin, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 36, was als Indikator für eine neutrale Situation gilt und entsprechend als "Neutral" eingestuft wird.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt für die First Farmers-Aktie eine "Neutral"-Einstufung. Der GD200 verläuft bei 64,75 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 67,54 USD liegt, was einer Abweichung von +4,31 Prozent entspricht. Der GD50 beträgt 69,95 USD, was einer Abweichung von -3,45 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Die Dividendenrendite für First Farmers beträgt 2,67 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert von 2,91 Prozent liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik der First Farmers-Aktie eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.