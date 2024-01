First Farmers Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Das Unternehmen First Farmers bietet seinen Aktionären derzeit eine Dividendenrendite von 3,06 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken einen geringeren Ertrag von 135,59 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der First Farmers derzeit bei 62,84 USD. Der Aktienkurs von 79,48 USD liegt somit um +26,48 Prozent über diesem Wert, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) schneidet das Unternehmen mit einem Wert von 64,46 USD und einer aktuellen Differenz von +23,3 Prozent gut ab. Insgesamt wird die technische Analyse somit als "Gut" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz um First Farmers zeigen eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der First Farmers liegt bei 30,75, wodurch die Situation als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 12, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit ebenfalls als "Gut" bewertet wird.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive technische Analyse für die Aktie von First Farmers.