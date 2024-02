First Farmers Aktie: Ist das noch normal?

Die Dividende von First Farmers steht derzeit im Verhältnis von 2 zum Aktienkurs, was eine negative Differenz von -136,02 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt der "Handelsbanken" darstellt. Daher bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik von First Farmers heute als "Schlecht".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber First Farmers eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält First Farmers daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt bewertet die Redaktion die Anlegerstimmung gegenüber First Farmers als "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien können Stimmungen verstärken oder verändern. Bei First Farmers haben wir eine mittlere Diskussionsintensität gemessen und bewerten das Signal als "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, sodass sich für das langfristige Stimmungsbild insgesamt ein "Neutral"-Ergebnis ergibt.

In Bezug auf die technische Analyse betrachten wir den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die First Farmers-Aktie beträgt 64,44 USD, was nur eine geringe Abweichung von +3,39 Prozent im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 66,625 USD darstellt. Daher erhält First Farmers eine "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt 71,8 USD, was zu einer Abweichung von -7,21 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs führt. Auf dieser Grundlage erhält First Farmers daher eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird First Farmers auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.