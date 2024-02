First Farmers Aktie: Gut oder schlecht?

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit als guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel gilt. Die First Farmers-Aktie hat einen RSI-Wert von 5 für die letzten 7 Tage, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu steht der 25-Tage-RSI bei 76,89, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für First Farmers.

Die Stimmung rund um Aktien wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zu First Farmers zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für First Farmers hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von First Farmers bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber First Farmers eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf der Basis der Stimmungsanalyse erhält First Farmers daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält die Aktie von First Farmers von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse ist die First Farmers-Aktie mit einem Kurs von 66 USD nun -8,03 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Neutral", da die Distanz zum GD200 sich auf +2,53 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.