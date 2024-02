First Derivatives-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Die Analyse von Fd über einen längeren Zeitraum zeigt, dass das Unternehmen eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und daher neutral eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich ebenfalls kaum verändert, was zu einer weiteren Neutral-Einstufung führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fd bei 54, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche eine Unterbewertung darstellt. Daher wird das Unternehmen auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Die Analysteneinschätzung von Fd basiert auf insgesamt 2 Bewertungen, die alle positiv ausfallen. Die durchschnittliche Bewertung des Unternehmens ist demnach ebenfalls "Gut". Die Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 79,31 Prozent hin, was zu einer weiteren "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Fd in den letzten 12 Monaten eine deutliche Underperformance von -25,68 Prozent im Vergleich zur Durchschnittsperformance von -4,96 Prozent in der "IT-Dienstleistungen"-Branche und -7,18 Prozent im gesamten "Informationstechnologie"-Sektor gezeigt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Gesamtbewertung für Fd, mit einer positiven Einstufung aufgrund der Fundamentalanalyse und der Analysteneinschätzung, jedoch einer negativen Beurteilung in Bezug auf die Aktienkursentwicklung im Branchen- und Sektorenvergleich.