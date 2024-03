First Derivatives Aktie: In selten guter Lage!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Aktie von Fd ist in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An sieben Tagen überwogen positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Diskussionen hauptsächlich von positiven Themen geprägt. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Sentiments.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Fd-Aktie aktuell bei 1405,32 GBP verläuft. Da der Aktienkurs bei 1246 GBP lag, ergibt sich ein Abstand von -11,34 Prozent, wodurch die Einstufung auf "Schlecht" lautet. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 1227,12 GBP, was einer Differenz von +1,54 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Die Bewertung durch Analysten zeigt, dass Fd in den letzten zwölf Monaten insgesamt 2 Analystenbewertungen erhalten hat, wovon beide positiv ausfielen. Die Durchschnittsbewertung ist demnach "Gut". Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, basierend auf den Studien des vergangenen Monats. Die durchschnittliche Kursprognose von 2331 GBP ergibt ein Aufwärtspotential von 87,08 Prozent, was ebenfalls eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

In Bezug auf die Dividende weist Fd derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 13,19 %. Diese Differenz führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Insgesamt ergibt sich also eine überwiegend positive Stimmung unter den Anlegern und eine gute Bewertung basierend auf den Analysteneinschätzungen, während die technische Analyse und die Dividendenrendite eher durchschnittlich bis schlecht ausfallen.