First Derivatives Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Der RSI-Wert für die Aktie Fd beträgt derzeit 37,5, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn der Betrachtungszeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 34, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Neutral" angesehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Fd festgestellt werden. Das Fehlen auffälliger Änderungen in den sozialen Medien führt zur Bewertung des Stimmungsbildes als "Neutral". Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst ergibt sich daher für Fd in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Einstufung.

Die Analyse der Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Mehrheit der privaten Nutzer Fd in den letzten zwei Wochen als neutral bewertet hat. Dies basiert auf der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen, die sich mit dem Wert befasst haben. Die vorherrschenden Themen rund um den Wert waren überwiegend neutral, was zu der Einstufung der Anleger-Stimmung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie von Fd eine Dividendenrendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungen einen geringeren Ertrag von 13,15 Prozentpunkten bedeutet. Aufgrund dieser niedrigen Dividendenrendite wird die Ausschüttungspolitik des Konzerns als "Schlecht" bewertet.