First Derivatives Aktie: Jetzt geht’s rund!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Fd-Aktie zeigt eine überverkaufte Situation an, mit einem Wert von 22 für die letzten 7 Tage. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis bestätigt diese Überverkaufssituation mit einem Wert von 21,99. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating nach RSI-Kriterien.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, mit dem Stimmungsbarometer, das an zwei Tagen in die positive Richtung zeigte. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden auch verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Fd diskutiert. Aufgrund dieser Analyse bewertet die Redaktion die Aktie ebenfalls mit einem "Gut".

Fundamental betrachtet hat die Fd-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 54,9, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "IT-Dienstleistungen" liegt. Dieser verhältnismäßig niedrige Wert führt zu einer "günstigen" Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Im Branchenvergleich erzielte Fd in den letzten 12 Monaten eine Performance von -28,57 Prozent, was eine deutliche Underperformance im Vergleich zur durchschnittlichen Branchenperformance von -5,27 Prozent darstellt. Auch im Sektorvergleich liegt die Aktie 22,65 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.