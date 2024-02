First Derivatives Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Die Aktie des Unternehmens Fd wird anhand verschiedener Faktoren bewertet. Einer davon ist der Sentiment und Buzz, der die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz umfasst. In diesem Bereich wird die Aktie von Fd als "Neutral" eingestuft, da die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen zeigt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Fd bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungen einen geringeren Ertrag von 13,26 Prozentpunkten bedeutet. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse der Fd-Aktie ergibt gemischte Ergebnisse. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 1459 GBP, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 1340 GBP lag, was einem Unterschied von -8,16 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Jedoch zeigt die kurzfristigere Analysebasis anhand des 50-Tages-Durchschnitts einen positiveren Trend, wodurch die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die einfache Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

Die Bewertungen der Analysten zeigen, dass von insgesamt 2 Analystenbewertungen in den vergangenen zwölf Monaten alle als "Gut" eingestuft wurden. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, die zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führen. Zudem ergibt sich aus den abgegebenen Kurszielen ein Potenzial von 73,96 Prozent, was zu einer Empfehlung von "Gut" führt.

Zusammenfassend erhält die Aktie von Fd somit insgesamt ein "Gut"-Rating von den Analysten.

Sollten First Derivatives Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich First Derivatives jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen First Derivatives-Analyse.

First Derivatives: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...