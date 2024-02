First Communityration Aktie: Wirklich lohnenswert?

Auf Basis des Relative Strength-Index wird die Aktie der First Community -Tn als Neutral-Titel eingestuft. Der Relative Strength-Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die First Community -Tn-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 56,25, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 70, der für diesen Zeitraum eine "Schlecht"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der First Community -Tn-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 9,73 USD. Der letzte Schlusskurs von 8,8 USD weicht somit um -9,56 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 9,49 USD unter dem letzten Schlusskurs (-7,27 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die First Community -Tn-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde langfristig eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion um die First Community -Tn-Aktie gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem Gesamtergebnis "Neutral" führt.

In den vergangenen zwei Wochen wurde die First Community -Tn-Aktie von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher insgesamt ebenfalls die Einstufung "Neutral".