First Community Bancshares-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die First Community Bankshares-Aktie erhält derzeit von Analysten eine "Schlecht" Bewertung. Dieses Rating basiert auf 0 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Im vergangenen Monat gab es keine Analystenupdates zu First Community Bankshares. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 33 USD, was einem Abwärtspotential von -0,24 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Empfehlung für das Wertpapier.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet First Community Bankshares im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsbanken eine Rendite von 3,21 % aus, was 135,65 Prozentpunkte weniger ist als der branchenübliche Durchschnitt von 138,86 %. Dieser niedrigere Ertrag führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In der technischen Analyse erhält die First Community Bankshares derzeit eine "Neutral"-Bewertung. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 31,91 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 33,08 USD um +3,67 Prozent darüber liegt. Dies entspricht ebenfalls einer Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 35,61 USD, was einer Abweichung von -7,1 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für First Community Bankshares liegt der RSI7 bei 47,6 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 57,22, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das First Community Bankshares-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.