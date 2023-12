First Community Bancshares Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von First Community Bankshares liegt mit 13,06 unter dem Branchendurchschnitt der Handelsbanken, was einer Unterbewertung von 20 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist das Unternehmen mit 3,91 % eine geringere Rendite als der Branchendurchschnitt von 138,68 % auf, was zu einer negativen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 38,46 USD um +27,6 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) erzielt das Unternehmen eine positive Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Im Branchenvergleich hat First Community Bankshares in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +12,59 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Handelsbanken-Branche erzielt. Zudem lag die Performance des Unternehmens um 2,75 Prozent über dem Durchschnittswert des Finanzsektors, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.