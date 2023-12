First Community Bancshares Aktie: Hammer-Nachricht!

Die First Community Bankshares-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 29,8 USD verzeichnet, was zu einer Abweichung von +27,95 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 38,13 USD führt. Das Unternehmen erhält daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 33,03 USD liegt mit einer Abweichung von +15,44 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs und führt zu einer weiteren "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating ausgezeichnet.

Der Relative Strength Index (RSI) der First Community Bankshares liegt bei 4,58, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 32 und weist auf eine neutrale Situation hin, die daher mit einem "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält das Unternehmen für diese Kategorie die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist First Community Bankshares im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken mit 3,91 % eine um 134,24 Prozentpunkte niedrigere Dividendenrendite auf, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Finanzsektor hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -0,98 Prozent erzielt, was 5,97 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt -4,12 Prozent, wobei First Community Bankshares aktuell 3,14 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.