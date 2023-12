First Community Aktie: Der nächste große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "First Community":

Der Aktienkurs der First Community - Sc wies in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,45 Prozent auf. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um -2,51 Prozent, was einer Underperformance von -2,95 Prozent für die First Community - Sc entspricht. Der "Finanzen"-Sektor erreichte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 6,58 Prozent, wobei die First Community - Sc um 12,03 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei der First Community - Sc ist insgesamt positiv. Dies zeigt sich in den Diskussionen und Meinungen der vergangenen Wochen, die überwiegend positiv ausfielen und zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führen.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigte sich in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über die First Community - Sc in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die First Community - Sc-Aktie sowohl im 50- als auch im 200-Tage-Durchschnitt gut abschneidet. Der aktuelle Kurs liegt deutlich über beiden Durchschnittswerten, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt wird die First Community - Sc auf Basis der verschiedenen Bewertungsfaktoren mit einem insgesamt positiven Rating versehen.