First Community Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Die First Community -Sc-Aktie hat in den letzten zwölf Monaten eine gemischte Analystenbewertung erhalten. Von insgesamt 1 Analystenbewertungen sind 0 als "Gut" eingestuft worden, 1 als "Neutral" und 0 als "Schlecht". Dies führt zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Es liegen keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittlichen Kursziele belaufen sich auf 22 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 2,71 Prozent steigen könnte, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 21,42 USD. Die daraus resultierende Empfehlung lautet "Neutral".

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die First Community -Sc-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,42 auf, was deutlich unter dem Branchenmittel von 15,42 liegt. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Gut"-Empfehlung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor hat die Aktie eine Rendite von -5,45 Prozent erzielt, was 16,6 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt 1,87 Prozent, wobei die First Community -Sc-Aktie aktuell 7,33 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie sowohl den 50- als auch den 200-Tages-Durchschnitt überschreitet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 18,27 USD, während der letzte Schlusskurs bei 21,42 USD liegt, was einer Abweichung von +17,24 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Ähnlich verhält es sich mit dem 50-Tage-Durchschnitt, bei dem die Aktie ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt und somit ein "Gut"-Rating erhält.

Insgesamt wird die First Community -Sc-Aktie auf Basis der Analystenbewertung, der fundamentalen Analyse und der technischen Analyse mit einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating bewertet, wobei die technische Analyse darauf hinweist, dass die Aktie eine gute Performance zeigt.