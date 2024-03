First Community Aktie: Keine Angst!

Weitere Suchergebnisse zu "First Community":

Die Stimmung und der Buzz: Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien geben wichtige Hinweise auf das aktuelle Bild einer Aktie. Bei First Community -Sc gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild. Daher wird die Aktie von uns als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält First Community -Sc daher auf dieser Ebene ein "Neutral"-Rating.

Dividende: Die Dividendenrendite beträgt 3,03 Prozent bezogen auf das aktuelle Kursniveau, was 135,73 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken, 138,76) liegt. Die Dividendenpolitik von First Community -Sc erhält daher von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der First Community -Sc liegt bei 17,02 USD und ist damit -4,49 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -5,23 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An fünf Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün an, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt zwei Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen First Community -Sc unterhalten. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.