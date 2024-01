First Community Aktie: Hilfe!

Derzeit bietet die Aktie von First Community -Sc eine Dividendenrendite von 3,21 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken einen geringeren Ertrag von 135,76 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der First Community -Sc derzeit bei 18,26 USD. Dies führt zu einer neutralen Einstufung, da der Aktienkurs selbst bei 18,62 USD aus dem Handel ging und somit einen Abstand von +1,97 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ein Niveau von 18,89 USD angenommen, was einer Differenz von -1,43 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem neutralen Signal führt. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die First Community -Sc-Aktie hat einen Wert von 100, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine schlechte Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der Wert des RSI auf 25-Tage Basis bei 48,24, was dazu führt, dass die Aktie als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein schlechtes Rating für First Community -Sc.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor hat die Aktie von First Community -Sc im vergangenen Jahr eine Rendite von -5,45 Prozent erzielt, was 15,85 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Handelsbanken" beträgt 1,51 Prozent, wobei First Community -Sc aktuell 6,96 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.