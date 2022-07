First Commonwealth löst Jubelsturm aus!

First Commonwealth, ein Unternehmen aus dem Markt "Regionalbanken", notiert aktuell (Stand 16:28 Uhr) mit 14.02 USD im Minus (-0.78 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir First Commonwealth einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob First Commonwealth jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Derzeit schüttet First Commonwealth nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Handelsbanken. Der Unterschied beträgt 0,54 Prozentpunkte (3,61 % gegenüber 4,16 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".

2. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. First Commonwealth zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da eine erhöhte Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Buy"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Hold"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Buy"-Einstufung.

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von First Commonwealth liegt bei einem Wert von 9,89. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Handelsbanken" (KGV von 19,75) unter dem Durschschnitt (ca. 50 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist First Commonwealth damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

