First Commonwealth Aktie: Gigantischer Hammer!

Der Aktienkurs von First Commonwealth verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 14,51 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um 1,1 Prozent, was bedeutet, dass First Commonwealth im Branchenvergleich eine Outperformance von +13,41 Prozent erzielte. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 10,9 Prozent im letzten Jahr, wobei First Commonwealth um 3,61 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von First Commonwealth derzeit bei 4,14 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Handelsbanken"-Branche weist einen Wert von 138,51 auf, was zu einer Differenz von -134,36 Prozent zur First Commonwealth-Aktie führt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik von der Redaktion.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der First Commonwealth-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 13,01 USD liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 15,81 USD, was einer Abweichung von +21,52 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Berechnung wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating bewertet. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der Schlusskurs (13,5 USD) über dem gleitenden Durchschnitt (+17,11 Prozent Abweichung), weshalb die First Commonwealth-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Gut"-Rating versehen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die First Commonwealth-Aktie überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 26, während der RSI der letzten 25 Handelstage bei 25,68 liegt. Beide Werte führen zu einer "Gut"-Bewertung für die Aktie. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu First Commonwealth ein "Gut"-Rating.