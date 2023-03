First Commonwealth Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie First Commonwealth, die im Segment "Regionalbanken" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 29.03.2023, 07:45 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 12.65 USD.

Nach einem bewährten Schema haben wir First Commonwealth auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der First Commonwealth ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die First Commonwealth-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 52,26, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 73,75, der für diesen Zeitraum eine "Sell"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Sell" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist First Commonwealth mit einem Wert von 10,55 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Handelsbanken" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 27,15 , womit sich ein Abstand von 61 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

3. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. First Commonwealth weist derzeit eine Dividendenrendite von 3,32 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Handelsbanken") von 5,83 %. Mit einer Differenz von lediglich 2,5 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

