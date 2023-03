First Citizens BancShares-Aktien: Was ist hier los?

Die Aktien von First Citizens BancShares (FCNCA) schossen am Montag um mehr als 50% in die Höhe. Grund hierfür ist die Bekanntgabe, dass die First-Citizens Bank & Trust eine Vereinbarung abgeschlossen hat, im Wesentlichen alle Kredite und Kundeneinlagen der zusammengebrochenen Silicon Valley Bank aus der Zwangsverwaltung der Federal Deposit Insurance Corp. zu übernehmen. Die Transaktion, nach einem wettbewerblichen Bieterverfahren, ist als Kauf der gesamten Bank mit Verlustbeteiligung strukturiert. Die First Citizens Bank wird zusätzlich eine Kreditlinie von der FDIC für mögliche Liquiditätszwecke erhalten.

