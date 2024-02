First Citizens BancShares Aktie: Der weitere Knall!

Der Aktienkurs von First Citizens Bancshares -Nc hat in den letzten 12 Monaten eine herausragende Performance von 99,6 Prozent erzielt, im Vergleich zu einem durchschnittlichen Rückgang von -2,02 Prozent bei ähnlichen Aktien in der Handelsbanken-Branche. Dies entspricht einer Outperformance von +101,62 Prozent. Der Finanzsektor verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 3,23 Prozent, wobei First Citizens Bancshares -Nc um 96,37 Prozent über diesem Durchschnitt lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie von First Citizens Bancshares -Nc zeigen Analysen von Bankhäusern sowie das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für das Unternehmen zeigt indes kaum Änderungen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von First Citizens Bancshares -Nc bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Fundamental betrachtet weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von First Citizens Bancshares -Nc einen Wert von 5 auf, im Vergleich zu einem KGV von 16,68 in der Branche "Handelsbanken". Dies liegt deutlich unter dem Durchschnitt (ca. 67 Prozent) und führt zu einer Unterbewertung des Unternehmens, wodurch eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erzielt wird.

Im Hinblick auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von First Citizens Bancshares -Nc bei 0,46 %, was einen geringeren Ertrag von 138,39 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken-Branche bedeutet. Aufgrund dieser niedrigeren Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine Bewertung von "Schlecht" in diesem Bereich.