First Citizens BancShares Aktie: Wird das der nächste Knaller?

First Citizens Bancshares -Nc, ein Unternehmen aus dem Markt "Regionalbanken", notiert aktuell (Stand 20:57 Uhr) mit 693.51 USD unverändert, die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GS.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir First Citizens Bancshares -Nc einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob First Citizens Bancshares -Nc jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von First Citizens Bancshares -Nc liegt bei einem Wert von 15,96. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Handelsbanken" (KGV von 19,75) unter dem Durschschnitt (ca. 19 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist First Citizens Bancshares -Nc damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der First Citizens Bancshares -Nc-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 750,97 USD mit dem aktuellen Kurs (693,51 USD), ergibt sich eine Abweichung von -7,65 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Dieser beträgt aktuell 661,93 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+4,77 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für First Citizens Bancshares -Nc ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

3. Analysteneinschätzung: Für die First Citizens Bancshares -Nc sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 3 Buc, 0 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu First Citizens Bancshares -Nc vor. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die First Citizens Bancshares -Nc. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 1025 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 47,8 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 693,51 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".