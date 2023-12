First Citizens BancShares Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die First Citizens Bancshares -Nc wird derzeit mit einem Kurs von 1430,29 USD gehandelt, was einen Anstieg um +1,63 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, bedeutet. Auf dieser Basis wird die kurzfristige Einschätzung als "Neutral" betrachtet. Im Vergleich dazu beträgt die Distanz zum GD200, dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage, +14,89 Prozent, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt First Citizens Bancshares -Nc derzeit bei 0,46 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Mit einem Wert von 138,63 für die "Handelsbanken"-Branche ergibt sich eine Differenz von -138,17 Prozent zur First Citizens Bancshares -Nc-Aktie. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der First Citizens Bancshares -Nc als Neutral-Titel zu betrachten ist. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 49,67, was auf eine "Neutral"-Empfehlung hinweist, während der RSI25 für 25 Tage bei 47,47 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators lautet daher "Neutral".

Im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche hat die First Citizens Bancshares -Nc in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +99,21 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -2,49 Prozent gefallen sind. Im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite bei 6,58 Prozent, wobei die First Citizens Bancshares -Nc um 90,14 Prozent über diesem Durchschnittswert liegt. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.