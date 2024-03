First Citizens BancShares Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Der Aktienkurs von First Citizens Bancshares -Nc hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor stark entwickelt. Mit einer Rendite von 145,18 Prozent liegt die Aktie deutlich über dem Sektor-Durchschnitt von 138 Prozent. Auch im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -0,48 Prozent verzeichnete, hat First Citizens Bancshares -Nc mit 145,66 Prozent eine sehr gute Performance gezeigt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der First Citizens Bancshares -Nc bei 1549,47 USD und ist damit +4,25 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie positiv bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +10,81 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält First Citizens Bancshares -Nc in dieser Kategorie daher eine "Gut"-Bewertung.

Die Dividendenrendite der First Citizens Bancshares -Nc beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,46 Prozent und liegt damit 138,3 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Handelsbanken (138,75). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.