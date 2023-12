First Citizens BancShares Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

First Citizens Bancshares -Nc wurde in den letzten zwei Wochen von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Unsere Redaktion hat verschiedene Kommentare und Beiträge ausgewertet, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Anleger-Stimmung, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über First Citizens Bancshares -Nc in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen negativen Trend, weshalb die Redaktion dem Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung gibt. Die Intensität und Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie können anzeigen, ob ein Unternehmen derzeit viel oder wenig Aufmerksamkeit der Anleger erhält. In diesem Fall wurde deutlich weniger über First Citizens Bancshares -Nc diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von First Citizens Bancshares -Nc bei 5, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 15,5 für Handelsbanken deutlich unterdurchschnittlich ist. Aus diesem Grund wird das Unternehmen als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Dividende schüttet First Citizens Bancshares -Nc im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken eine niedrigere Dividendenrendite von 0,46 % aus, was 138,21 Prozentpunkte weniger als die im Durchschnitt üblichen 138,67 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.