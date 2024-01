First Citizens BancShares Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

First Citizens Bancshares -Nc, ein Unternehmen im Bereich Handelsbanken, schüttet eine Dividende von 0,46 % aus. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 138,81 % fällt diese Ausschüttung niedriger aus, und die Differenz beträgt 138,35 Prozentpunkte. Daher wird die Einstufung der Dividende als "Schlecht" angesehen.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden über First Citizens Bancshares -Nc besonders positive Diskussionen geführt. An sieben Tagen dominierten positive Themen, während an zwei Tagen negative Kommunikation überwog. Aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, zeigen sich ebenfalls hauptsächlich positive Themen, weshalb die Aktie heute als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält First Citizens Bancshares -Nc auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) dient dazu, die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für einen Zeitraum von 7 Tagen ergibt sich ein RSI von 76,74, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 56,34, was für 25 Tage eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Schlecht".

Im fundamentalen Bereich liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von First Citizens Bancshares -Nc bei 5,74, was unter dem Branchendurchschnitt von 63 % liegt. Die Branche "Handelsbanken" weist einen Wert von 15,58 auf. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.