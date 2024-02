First Capital Securities Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

First Capital Securities wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen ausgewertet, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben, und ist zu dem Schluss gekommen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Einstufung "Gut" erlaubt. Somit erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Im Branchenvergleich Aktienkurs hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -15,3 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt First Capital Securities damit 9,17 Prozent unter dem Durchschnitt (-6,13 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kapitalmärkte" beträgt -10,12 Prozent. First Capital Securities liegt aktuell 5,18 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der First Capital Securities liegt bei 41,44, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 49, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,72 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Kapitalmärkte, 1,52). Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik deshalb als "Neutral". Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.