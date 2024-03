First Capital Securities Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Weitere Suchergebnisse zu "First Capital":

Die Aktie von First Capital Securities wurde in den letzten Monaten auf verschiedene Weise bewertet. Die Diskussionsintensität im Internet war durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "schlecht" führte.

In Bezug auf die technische Analyse wurde festgestellt, dass die Aktie von First Capital Securities sowohl einen längerfristigen als auch einen kurzfristigen gleitenden Durchschnitt aufwies. Beide führten zu einer neutralen Bewertung.

In Bezug auf fundamentale Kriterien wurde ein KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 60,62 ermittelt, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht und zu einer neutralen Bewertung führte.

Schließlich wurde der Relative Strength Index (RSI) verwendet, um zu bestimmen, ob die Aktie überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der 25-Tage-RSI führten zu einer neutralen Bewertung der Aktie von First Capital Securities.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die Aktie von First Capital Securities basierend auf verschiedenen Analysekriterien.