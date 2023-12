First Capital Securities Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Weitere Suchergebnisse zu "First Capital":

Der Aktienkurs von First Capital Securities hat sich im vergangenen Jahr im Vergleich zum Durchschnitt der Finanzbranche mit einer Rendite von 0,84 Prozent schlechter entwickelt. Die Kapitalmärkte-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von 4,65 Prozent, während First Capital Securities mit 3,81 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt First Capital Securities mit 0,68% nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,48%. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare über First Capital Securities in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt eine positive Tendenz, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Intensität der Diskussionen über First Capital Securities ist höher als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem insgesamt "Gut"-Rating für die Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) von First Capital Securities weist eine Ausprägung von 83,33 auf, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch der RSI25 liegt mit 70,34 über dem Grenzwert, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" für 25 Tage führt. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.