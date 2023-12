First Capital Bancshares /SC Aktie: Ein sicheres Investment?

Weitere Suchergebnisse zu "First Capital":

Die First Capital Bancshares -Sc-Aktie weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 138,62 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Die Anleger-Stimmung bei First Capital Bancshares -Sc in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist insgesamt neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen zeigt, dass in den Diskussionen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein Signal der technischen Analyse, liegt bei der First Capital Bancshares -Sc bei 50 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der First Capital Bancshares -Sc mit 8,06 USD derzeit um -0,62 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage ergibt sich ebenfalls eine Einstufung von "Neutral", da die Distanz zum GD200 -3,59 Prozent beträgt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.