First Capital Bancshares /SC Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Bei einer Dividende von 0 % ist die Ausschüttung von First Capital Bancshares -Sc im Vergleich zum Branchendurchschnitt Thrifts & Hypothekenfinanzierung (138,82 %) niedriger zu bewerten. Dies bedeutet, dass die Differenz 138,82 Prozentpunkte beträgt und führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die First Capital Bancshares -Sc-Aktie hat einen Wert von 100, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu beträgt der RSI auf 25-Tage Basis 50,9, was dazu führt, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für First Capital Bancshares -Sc.

Die technische Analyse zeigt, dass die First Capital Bancshares -Sc-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen wird. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 8,32 USD, während der letzte Schlusskurs bei 8 USD liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 8,1 USD, und der letzte Schlusskurs liegt ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei First Capital Bancshares -Sc festgestellt werden. Weder in Bezug auf die Stärke der Diskussion noch auf die Veränderung des Stimmungsbildes gibt es signifikante Unterschiede, weshalb eine "Neutral"-Bewertung abgegeben wird.

Insgesamt erhält First Capital Bancshares -Sc für diese Stufe daher ein "Neutral"-Rating.