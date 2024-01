First Capital Bancshares /SC Aktie: Wann tut sich was?

Die Aktie von First Capital Bancshares -Sc weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 138,98 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 138 Prozent. Daher wird die Aktie im Vergleich als unrentables Investment betrachtet und von der Redaktion mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der First Capital Bancshares -Sc-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 8,29 USD. Der letzte Schlusskurs von 8 USD weicht somit um -3,5 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (8,09 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es während des letzten Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso führten die Diskussionen der Anleger über das Unternehmen nicht zu einer bedeutenden Veränderung, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der First Capital Bancshares -Sc liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 54,84 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt erhält die First Capital Bancshares -Sc-Aktie aufgrund der Dividendenrendite, der technischen Analyse, des Sentiments und des Relative Strength-Index ein "Neutral"-Rating.